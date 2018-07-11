«Дальпитерстрой» вложил 11 млн рублей в ремонт городских дорог в Парголово

В начале июля строительная компания «Дальпитерстрой» силами подрядчика ООО «Фараон» провела капитальный ремонт дорог в микрорайоне Парголово. В порядок приведены несколько участков по Тихоокеанской улице и продолжение Михайловской дороги до улицы Первого мая.

Ежедневно здесь курсируют городские автобусы и коммерческие маршрутки. Жители Парголово неоднократно обращались к властям и представителям бизнеса с просьбой отремонтировать проблемные участки. На помощь жителям пришел главный застройщик микрорайона — СК «Дальпитерстрой».

Общая площадь отремонтированных дорог — 10600 кв.м. Стоимость работ — порядка 11 млн рублей.