Администрация Ростова-на-Дону заплатит до 31,8 млн рублей за ремонт моста

Мэрия Ростова-на-Дону разместила аукцион по поиску подрядчика для ремонта моста на пересечении улицы Нансена и проспекта Михаила Нагибина, пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 31,8 млн руб. Средства будут выделены из городского бюджета.

Согласно условиям дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города, подрядчик должен будет заменить железобетонный фундамент, дорожного покрытия, смонтировать новые перила, нанести дорожную разметку.