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Льготный именной проездной в Костроме подорожает на 150 рублей
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Льготный именной проездной в Костроме подорожает на 150 рублей 

k1news.ru 11 июля 2018
Фото: k1news.ru
В Костромской области с 1 августа изменится стоимость льготного именного проездного документа для отдельных категорий граждан, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона.
Если на данный момент он стоит 385 рублей, то с 1 августа стоимость увеличится до 535 рублей.
Соответствующее постановление уже принято. Подорожание связано с перерасчетом тарифа. Еще раз отметим, что это относится к стоимости льготного именного проездного для отдельных категорий граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
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