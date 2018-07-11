Льготный именной проездной в Костроме подорожает на 150 рублей

Костромской области с 1 августа изменится стоимость льготного именного проездного документа для отдельных категорий граждан, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона.

Если на данный момент он стоит 385 рублей, то с 1 августа стоимость увеличится до 535 рублей.

Соответствующее постановление уже принято. Подорожание связано с перерасчетом тарифа. Еще раз отметим, что это относится к стоимости льготного именного проездного для отдельных категорий граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.