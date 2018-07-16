«Мосотделстрой №1» может стать застройщиком столичного ЖК «Царицыно» уже в августе

Суд уже в августе может признать «Мосотделстрой №1» застройщиком жилого комплекса «Царицыно» в Москве , говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев провел совещание о ситуации с достройкой ЖК «Царицыно» в столице. Конкурсный управляющий бывшего застройщика объекта АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (АО «МКХ») Денис Панченко пояснил, что передача АО «Мосотделстрой №1» всех полномочий по дострою объекта состоит из двух частей: первая — согласование судом заявления АО «Мосотделстрой №1» о передаче объектов, вторая — конкретизация объемов прав и обязательств, которые передадут новому застройщику.

«Судебный акт, по которому Арбитражный суд Московской области обяжет нового городского застройщика ЖК «Царицыно» выполнить обязательства перед дольщиками, планируется получить в августе 2018 года. Вместе с тем в ходе встречи генеральный директор АО «Мосотделстрой №1» Владимир Егоров сообщил, что в ближайшие дни начнется техническое обследование недостроенных корпусов жилого комплекса», — отмечается в сообщении.

Как пояснил Панченко, конкретизацию объема прав и обязательств застройщика планируется завершить в октябре этого года. Для такой задачи, как подготовки основы для передачи структуре Москвы недостроенного объекта, это весьма сжатые сроки.

По словам Егорова, все препятствия, которые тормозили процесс выхода АО «Мосотделстрой №1» на стройплощадку, устранены.

«До 25 августа мы планируем получить результаты первого этапа обследования. Это позволит нам параллельно начать строительные работы на корпусах первой очереди. Сейчас наша основная задача — максимально запараллелить все работы, чтобы ускорить процесс достройки объекта», — сказал Егоров.

Он добавил, что также решен вопрос финансирования стройки, «Мосотделстрой №1» заключил договор подряда с АО «МКХ» и договор на осуществление нами функций технического заказчика. Это позволило запустить процедуру предложений на осуществление основного этапа работ.

В ходе совещания было отмечено, что сейчас на стройплощадке ведутся необходимые подготовительные работы.

Генеральный директор городской компании-застройщика также пояснил, что компания подготовила предварительный график выхода строителей на корпуса.

Тимофеев поручил АО «Мосотделстрой №1» в ближайшее время предоставить гражданам укрупненный график строительных работ.

«Также крайне необходимо, чтобы вся актуальная информация о ходе и сроках строительства была размещена на официальной странице компании. Дольщики должны обладать достоверной информацией о ситуации на объекте», — подчеркнул он.

В ходе совещания представители инициативной группы граждан задали вопрос о возможности включения в реестр пострадавших тех дольщиков, чьи права покрыты договором страхования, но который при этом не оплачен.

Тимофеев пояснил, что решение о включении в реестр принимается в рамках действующего законодательства.

«Сейчас не предусмотрено включение в реестр граждан, чьи договоры долевого участия застрахованы. Однако мы направим в Минстрой РФ соответствующий запрос с просьбой разъяснить ситуацию», — пояснил он.

Разрешения на строительство для достройки жилых корпусов первой очереди ЖК «Царицыно» продлены до второго-третьего квартала 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику — городской организации. Этим застройщиком станет АО «Мосотделстрой №1». В июне 2018 года Минстрой России одобрил кандидатуру нового застройщика.

Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7, началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). За время реализации проекта застройщик ЖК «Царицыно» заключил 4017 ДДУ, по 3265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.