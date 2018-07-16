Московский ЖК «Царицыно» достроят на деньги города

Об этом сообщает информационное агентство «Моссовет» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста. Уточняется, что для этого проблемного объекта, возведение которого началось 12 лет назад, определен новый застройщик — «Мосотделстрой №1». В настоящее время он проводит обследование объекта, результаты которого будут обнародованы 25 августа. Предполагается, что в этом же месяце арбитражный суд Москвы передаст «Мосотделстрою №1» все недостроенные дома ЖК «Царицыно», после чего компания приступит к достройке домов за счет средств городского бюджета.

Напомним, ранее возведением ЖК «Царицыно» занимался «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ). Застройщик заключил более 4 тысяч договоров долевого участия. Строительство планировалось завершить в 2012 году, однако застройщик свои обязательства не выполнил, а в апреле 2018 года был признан банкротом.

Рассуждая в начале июля о проблеме обманутых дольщиков столицы кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин отмечал:

— Власти должны взять на себя достройку проблемных объектов и в кратчайшие сроки дать квартиры их добросовестным приобретателям, не виноватым в том, что надзорные органы довели ситуацию до коллапса. А потраченные на достройку объектов средства власти должны компенсировать активами не только обанкротившихся компаний (де-юре же у них ничего нет), но и активами владельцев и руководителей таких организаций как физических лиц. Их недвижимость, автомобили, предметы роскоши и прочее должны быть проданы, а вырученные деньги надо направить на компенсацию затрат по достройке объектов.

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