В новостройках Ленобласти развивают социальную инфраструктуру

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что принял решение о выкупе у застройщиков новых помещений в Мурино и Кудрово для размещения в них лечебных учреждений.

С застройщиками достигнута договоренность о приобретении площадей по компромиссной цене.

Планируется, что в Кудрово будет выкуплено помещение на ул. Столичной, 4/3, площадью около 185 кв. метров. Тут появится офис врачей общей практики. В западном Мурино под выкуп запланировано помещение у «Петростроя» на участке №115 площадью 177 метров. Здесь также разместятся кабинеты врачей общей практики.

Ранее, весной 2018 года, с застройщиками была достигнута договоренность о выкупе помещений в Буграх на ул. Полевой, д. 16, под амбулаторию с постом скорой помощи площадью 350 кв. метров и детского сада.