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В новостройках Ленобласти развивают социальную инфраструктуру
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

В новостройках Ленобласти развивают социальную инфраструктуру 

АСН-Инфо 11 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что принял решение о выкупе у застройщиков новых помещений в Мурино и Кудрово для размещения в них лечебных учреждений.
С застройщиками достигнута договоренность о приобретении площадей по компромиссной цене.
Планируется, что в Кудрово будет выкуплено помещение на ул. Столичной, 4/3, площадью около 185 кв. метров. Тут появится офис врачей общей практики. В западном Мурино под выкуп запланировано помещение у «Петростроя» на участке №115 площадью 177 метров. Здесь также разместятся кабинеты врачей общей практики.
Ранее, весной 2018 года, с застройщиками была достигнута договоренность о выкупе помещений в Буграх на ул. Полевой, д. 16, под амбулаторию с постом скорой помощи площадью 350 кв. метров и детского сада.
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