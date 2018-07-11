Объем инвестиций в «золотую визу» Португалии вырос на 35% за год 

По данным Пограничной службы Португалии, основная доля зарубежных инвестиций пришлась на недвижимость (€49,75 млн), а в экономику страны было вложено всего €3,1 млн, пишет Xinhuanet.com. В то же время по сравнению с маем 2018 года объем вложений в соответствующую программу уменьшился на 28%. В июне было выдано 90 видов на жительство за инвестиции, из которых 87 предоставлены за покупку недвижимости, включая четыре — за восстановление городских зданий. С июля 2016 года, когда ВНЖ в Португалии стали предоставлять также за реконструкцию исторических объектов, всего было предоставлено 164 подобных разрешения на проживание. С момента запуска программы по предоставлению ВНЖ за инвестиции в Португалии в октябре 2012 года казна страны пополнилась на €3,895 млрд Из них €3,529 млрд относились к приобретению недвижимости. Самыми активными инвесторами в «золотую визу» остаются китайцы, которые получили уже 3890 ВНЖ. Следом идут бразильцы (561), южноафриканцы (254), турки (224) и россияне (222).
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