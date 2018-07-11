В Твери «перекроили» бюджет: на сэкономленные деньги построят школы, отремонтируют сады и закроют долги перед работниками ПАТП-1

11 июля в Тверской городской Думе состоялось очередное 22-ое заседание. Одним из основных вопросов стало внесение изменений в решение ТГД от 20.12.2017 «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

С докладом выступила Ольга Слобода, начальник департамента финансов администрации Твери.

Чиновница рассказала, что в бюджет города необходимо внести корректировки, при этом доходная часть его не изменится. И по пунктам объяснила, куда требуются дополнительные ассигнования.

25 млн рублей необходимо направить в МУП «ПАТП-1». В первую очередь, эти деньги пойдут на ликвидацию задолженности по зарплате перед работниками за июнь и на оплату труда за июль. На эти нужды предусмотрены 14 млн Другая часть, 11 млн, пойдет на налоги, страховые взносы во внебюджетные фонды.

Изменения планируются и по программе «Обеспечение доступным жильем». Здесь предлагается увеличить расходы на 3 млн 416 тысяч рублей «за исполнение возмещения за изымаемое имущество».

— В бюджете на эти цели предусмотрены ассигнования в сумме 11, 8 млн рублей, — отчитывается перед депутатами Ольга Слобода, — на сегодняшний день собственникам произведены выплаты на сумму чуть больше 10 млн рублей. И еще три собственника помещений в аварийных жилых домах выразили свое желание в улучшении условий, поэтому необходима еще эта сумма.

Кроме того, по этой же программе предлагается увеличить расходы на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов по содержанию незаселенных муниципальных помещений. Речь идет о сумме 1, 9 млн рублей.

— На эти цели также были утверждены ассигнования, но на сегодня имеется остаток лишь в 50 тысяч рублей. А в заявлениях от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций говорится о чуть более 2 млн Нужны дополнительные средства и по программе образования.

В микрорайоне «Южный» в будущем году будет построен новый объект — детский сад на 100 мест. Однако на корректировку проектно-сметной документации данного садика требуются дополнительные 2 млн 755 тысяч рублей. Их намерены выделить из городского бюджета.

Еще на один детский сад нужны деньги. Сумма гораздо меньше — 232 тысячи рублей, их направят на строительство образовательного учреждения. Сад на ул. Планерная на 150 мест создается на условиях софинасирования расходов из федерального и областных бюджетов.

— В 2018 году планировалось провести корректировку проектно-сметной документации по этому объекту, и на эти цели соответственно были предусмотрены деньги, само же строительство планируется на 2019 год. Но корректировка будет завершена в конце августа этого года, и Правительство Тверской области готово участвовать в софинасировании объекта. Поэтому предлагается с учетом средств в регистре увеличить расходы на этот сад на 232 тысячи рублей, — пояснила депутатам чиновница.

Есть в городском бюджете сэкономленные по итогам конкурсных процедур в отрасли «Образование» почти 885 тысяч рублей. Эти деньги предлагают потратить на подготовку к новому учебному готу и к зимнему периоду, то есть на ремонт в школах и сада. Предлагается на эти средства починить: противопожарный водопровод в гимназии № 44, водонагреватель в саду № 93, систему отопления в садике № 164 и канализацию в пищеблоке в средней школе № 33 и т.д.

Увеличение расходов на решение этих городских проблем стало возможным за счет экономии.

— Основной источник — 20 млн рублей. Эти средства сэкономлены в первом полугодии в результате определенных мероприятий, которые проведены в результате сокращения расходов, — доложила начальник департамента финансов администрации Твери.

Кроме того, 4,9 млн рублей были сэкономлены в результате выгодных торгов по школе в Брусилово. 3,6 млн сэкономили образовательные учреждения Твери в результате мероприятий по энергосбережению.

Сокращены бюджетные ассигнования по сносу аварийных жилых домов. Таким образом, 4,8 млн уйдут на решение более насущных городских проблем.

Объясняя необходимость очередных изменений в бюджет города Твери, председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев сказал, что предусмотреть заранее, во время формирования главного финансового документа города, повышение цен, например, на топливо было невозможно. Большим благом стало появление сэкономленных по итогам конкурсных процедур средств по отрасли «Образование». Ассигнования пойдут на финансирование школ и детских садов.

Для обеспечения дополнительных расходов сокращаются расходы на обслуживание муниципального долга в связи с экономией средств. Это, как резюмировал председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Андрей Дмитриев положительный момент. Он отметил экономию, которую принесли конкурсные процедуры и мероприятия по энергосбережению. А вот то, что пришлось отказаться от сноса аварийных многоквартирных домов, позитивным назвать нельзя, но пока, предназначенные на это средства, пойдут на более острые нужды. Есть надежда на то, что новый собственник участков возьмет эти расходы на себя.

Депутаты Тверской городской Думы согласились с изложенными фактами. И проголосовали «За» изменения в бюджете.