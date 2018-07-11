В Светлогорске появится семиэтажный рекреационный комплекс

В Светлогорске на ул. Горького, 14, построят рекреационно-бытовой комплекс. Разрешение на строительство опубликовано на официальном сайте регионального Агентства по архитектуре, градостроению и перспективном развитию.

Согласно документу, комплекс отдыха будет семиэтажным. Общая площадь объекта — более 15 тысяч кв. м. Застройщиком выступает компания ООО «Стройдом». Здание построят к июню 2020 года. Рекреационный комплекс будет располагаться недалеко от побережья, рядом с железнодорожной станцией «Светлогорск-2».

Кроме того, в центре Светлогорска, на ул. Динамо, планируют построить отель с видом на море. Сейчас проект здания проходит экспертизу.