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В Светлогорске появится семиэтажный рекреационный комплекс
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

В Светлогорске появится семиэтажный рекреационный комплекс 

Клопс.Ru 11 июля 2018
В Светлогорске на ул. Горького, 14, построят рекреационно-бытовой комплекс. Разрешение на строительство опубликовано на официальном сайте регионального Агентства по архитектуре, градостроению и перспективном развитию.
Согласно документу, комплекс отдыха будет семиэтажным. Общая площадь объекта — более 15 тысяч кв. м. Застройщиком выступает компания ООО «Стройдом». Здание построят к июню 2020 года. Рекреационный комплекс будет располагаться недалеко от побережья, рядом с железнодорожной станцией «Светлогорск-2».
Кроме того, в центре Светлогорска, на ул. Динамо, планируют построить отель с видом на море. Сейчас проект здания проходит экспертизу.
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