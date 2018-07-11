ФАС запретила екатеринбургскому застройщику говорить о росте цен на жилье

После публикации материала E1.RU о том, как на рынке недвижимости отразятся изменения в законе о долёвке, крупному уральскому застройщику — «Группе ЛСР» — УФАС выписало предостережение.

Недовольство антимонопольщиков вызвал комментарий коммерческого директора компании Руслана Музафарова, который предположил, что в зависимости от проекта цены на жилье могут вырасти на 10–20%. УФАС решило, что такие прогнозы опасны для рынка и конкуренции на нем.

«Основанием в выдаче предостережения послужило публичное заявление должностного лица «Группы ЛСР» на Урале и информация, опубликованная на официальной странице портала Е1.RU, о планируемом поведении на товарном рынке, — указано на сайте УФАС по Свердловской области . — Такие действия свидетельствуют о признаках согласованных действий застройщиков, направленных на поддержание цен, что соответствует интересам всех таких застройщиков и может повлечь ограничение конкуренции среди них».

— Мы вывели данное предостережение на основании осмотра сайта. За неисполнение предостережения никакой ответственности нет, оно служит превентивной мерой — предупреждает о том, что совершать такие действия нельзя, поскольку они могут привести к нарушению части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции», — рассказали в пресс-службе свердловского УФАС.

По мнению юристов, такое предостережение выглядит странно и больше похоже на желание замолчать проблему.

— Выдача предостережений специалистам, дающим прогнозы о ситуации на рынке, является сомнительной. В данном случае Руслан Музафаров лишь давал свою экспертную оценку ценообразования в строительной отрасли после изменения закона «О долёвке», — сказал Е1.RU юрист Евгений Шуров. — Согласно закону «О защите конкуренции» основанием для выдачи предостережения должностному лицу является публичное заявление такого лица о планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к картельному сговору.

Приведенные же в статье прогнозы различных экспертов относительно динамики и уровня не совпадают, что свидетельствует об отсутствии как единого подхода к оценкам, так и какого-либо сговора. Подобные действия ФАС выглядят как исполнение некой политической функции, призванной замолчать проблему и не допустить излишних, по мнению чиновников, волнений относительно роста цен.

Подобные предостережения УФАС выдавало и другим участникам строительного рынка, среди них «Атомстройкомплекс», «РСГ-Академическое».

В декабре прошлого года екатеринбургские застройщики давали прогноз, что квартиры подорожают на 30 процентов, когда свернут долёвку.