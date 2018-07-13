Новые изменения в Жилищный кодекс защитят собственников от накрутки выплат за ЖКХ

На этой неделе начали действовать изменения в Жилищный кодекс. Они позволят защитить собственников от выставления им двойных квитанций за услуги ЖКХ. А почему возникает такая проблема и кто чаще всего с ней сталкивается?

Сталкиваются собственники квартир, которые выбрали новый способ управления домом: управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Но при этом прежний управленец не согласен с решением и продолжает свою работу, а заодно и выставляет счета. Раньше такие ситуации разрешались только в суде. Разбирательства затягивались, а двойные счета продолжали поступать. В результате, у собственников накапливались огромные долги, набегали пени. Теперь ввели новые правила.

"Орган жилищного надзора на основании решения собственника жилья автоматически, не дожидаясь разрешения спорных ситуаций, вносит в реестр новую управляющую компанию либо товарищество собственников недвижимости, которое стало управлять домом для того, чтобы у людей не возникало вопросов, кто в итоге продолжает домом управлять, чья квитанция правильная, а чья нет", — пояснил Андрей Чибис , заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

Как избежать двойных квитанций? Сначала вы выбираете способ управления своим многоквартирным домом. Затем в пятидневный срок надо сообщить о своем решении в госжилинспекцию. Если вы выбрали управляющую компанию, то в инспекцию обращается она сама. Не забудьте расторгнуть договор управления со старой управляющей компанией. Затем органы государственного жилищного надзора назначат проверку и на ее основании примут решение об исключении дома из реестра лицензий старой компании и включении в реестр лицензий новой. Как только принимается такое решение, старая компания теряет право начисления платежей собственникам квартир в доме.

"Вступили изменения в законодательство, которые органу жилищного надзора позволяют в упрощенном порядке, не дожидаясь опять же судебных споров в случае двух грубых нарушений изъять дом из управления у той управляющей компании, которая работает недобросовестно. То есть появился полноценный, полноценный инструмент поддержки собственников при смене управляющей компании. До этого недобросовестная управляющая компания, пользуясь всякими правдами и неправдами, пыталась удержаться в доме, либо, не информируя, не сдавая необходимые документы в жилищную инспекцию", — отметил Чибис.

И еще одно изменение. Если поставщик ресурсов решил обмануть собственника жилья, его можно наказать рублем. Если сумма к платежке необоснованно завышена, он обязан вам уплатить штраф в размере 50% от величины превышения начисленной завышенной платы над размером платы, которую следовало начислить.