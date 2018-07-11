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Власти Ленобласти готовы завершить детсад «Главстройкомплекса» во Всеволожске
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Власти Ленобласти готовы завершить детсад «Главстройкомплекса» во Всеволожске 

АСН-Инфо 11 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
Для этого застройщик должен передать его Всеволожскому району.
Проблемный застройщик «Главстройкомлекс» в ближайшее время оформит в собственность незавершенный пристроенный детский сад на 140 мест в проекте ЖК «Радужный» в микрорайоне «Южный» для передачи его властям Всеволожского района. Такое решение было принято на совещании в администрации района с участием заместителя председателя правительства области Михаила Москвина во вторник. Это позволит заложить средства на завершение нужного району социального объекта в бюджете области на следующий год.
В здании закрыт тепловой контур, разведены электрические сети. По информации компании, застройщик потратил на строительство 80 млн рублей, приблизительно столько же надо на его завершение.
ЖК «Радужный» считается проблемным объектом, застройщик постоянно отодвигает сроки сдачи домов. Очередной срок ввода наиболее готового дома-октябрь 2018 года. Передача недостроенного садика региону позволит снять с компании финансовую нагрузку и сконцентрироваться на завершении домов.
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