В Хорошево-Мневниках построили клубный дом на месте бывшей АТС

В районе Хорошево-Мневники завершено строительство клубного дома на месте бывшей автоматической телефонной станции (АТС).

— Дом был возведен по собственной концепции бизнес-класса. Строительство объекта заняло два года и завершилось в июне, — рассказал вице-президент компании «Лидер-Инвест» Алексей Болдин

Общая площадь дома составляет 13 тысяч квадратов, он расположен на участке в 0,4 га. Дом рассчитан на 98 квартир и располагает таким же числом машиномест в подземном паркинге. Таким образом, каждая квартира обеспечена своим парковочным местом.