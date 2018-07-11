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В Хорошево-Мневниках построили клубный дом на месте бывшей АТС
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В Хорошево-Мневниках построили клубный дом на месте бывшей АТС 

Управа района Хорошево-Мневники 11 июля 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В районе Хорошево-Мневники завершено строительство клубного дома на месте бывшей автоматической телефонной станции (АТС).
— Дом был возведен по собственной концепции бизнес-класса. Строительство объекта заняло два года и завершилось в июне, — рассказал вице-президент компании «Лидер-Инвест» Алексей Болдин.
Общая площадь дома составляет 13 тысяч квадратов, он расположен на участке в 0,4 га. Дом рассчитан на 98 квартир и располагает таким же числом машиномест в подземном паркинге. Таким образом, каждая квартира обеспечена своим парковочным местом.
Напомним, компания реализует в Москве еще шесть подобных клубных проектов на месте АТС. (ео)
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