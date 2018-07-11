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Затопленные квартиры и грибок на стенах: ярославцы ругаются на капремонт в домах
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Затопленные квартиры и грибок на стенах: ярославцы ругаются на капремонт в домах 

76.ru 11 июля 2018
Фото: 76.ru
Жители сразу двух домов пожаловались на капитальный ремонт крыш. Тот самый, на который все жители Ярославской области ежемесячно скидываются в общий котёл.
Жители многоэтажки на Красноперекопской улице почтоянно меняют ведёрки
— Во время ремонта были протечки во всём доме — затопило все верхние этажи, — говорят жильцы дома №3 на Красноперекопской улице. — И до сих пор топит, начал появляться грибок на деревянных перекрытиях. Вёдра с водой меняем ежедневно, а то и по два раза в день.
— И у нас топит квартиры на верхних этажах и подъезды. В некоторых подъездах вода протекает с пятого по третий этаж, — добавили жители дома №18/50 по проспекту Ленина. — Причём течёт больше, чем до того, как нам этот капремонт начали делать.
В доме на проспекте Ленина вода протекает с пятого по третий этаж
В региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов не смогли ответить на вопрос почему после работ текут крыши. Говорят, что распространяться о своей работе им не велят из правительства Ярославской области. Но всё же успокаивают жителей домов с протекающими крышами.
— Ремонт на этих двух объектах ещё не закончен, — уточнил директор фонда Эдуард Попов.
А ещё в этом году в 300 домах Ярославской области поменяют лифты. На это выделили 600 миллионов рублей из денег, полученных из фонда капремонта.
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