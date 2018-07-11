784 многодетных семьи получили участки в Ростовской области 

Согласно областному закону 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», многодетные семьи имеют право получить бесплатно землю под строительство жилья, а муниципальные образования проводят работу по межеванию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и обеспечению коммунальной инфраструктурой за счет бюджетных средств.
Так, согласно информации заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, с начала реализации программы участки получили 16589 многодетных семей в Ростовской области, из них 3326 семей — в 2017, а 784 за первое полугодие 2018 года