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ФАНО отсудило у Смольного помещения «Академкниги» на Литейном проспекте
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

ФАНО отсудило у Смольного помещения «Академкниги» на Литейном проспекте 

АСН-Инфо 11 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Федерального агентства научных организаций к городскому Комитету имущественных отношений.
В его рамках истец требовал признать за собой право собственности на помещение площадью 330 метров в доме 57 по Литейному проспекту.
Из материалов дела следует, что с конца 1930-х года данное помещение принадлежало издательству Академии наук СССР. В нем длительное время размещался магазин «Академкнига». В постсоветский период издательство несколько раз было реорганизовано. В 2013 году перешло управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО).
Представители ФАНО сообщили, что предприятие «Санкт-Петербургская фирма „Академкнига“ (дочерняя структура издательства) в 1991 году заключила с властями Петербурга договор на аренду помещения на Лиговском проспекте сроком действия до 2021 года. Истец считает включению объекта недвижимости в состав городской собственности и последующей передаче в аренду предприятию с взиманием с него арендных платежей неправомерным, в связи с чем и подал иск.
Суд пришел к выводу о том, что спорное нежилое помещение является объектом федеральной собственности в силу прямого указания закона и в установленном законом порядке городу не передавалось.
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