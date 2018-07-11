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Израиль удвоит число иностранных строителей для решения жилищного кризиса
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Израиль удвоит число иностранных строителей для решения жилищного кризиса 

Prian.ru 11 июля 2018
Фото: Prian.ru
В общей сложности 12 000 иностранных рабочих будет разрешено трудиться в государстве, по меньшей мере, в шести международных компаниях, каждой из которых разрешено нанимать до 1 000 сотрудников. По словам Кахлона, это позволит увеличить предложение жилья и обеспечить квартирой по разумной цене каждую молодую пару, сообщает Xinhuanet.
Передовые строительные технологии и квалифицированные рабочие, привлеченные иностранными компаниями, также увеличат масштабы строительного сектора и улучшат качество зданий, по мнению министра.
Одним из основных обязательств Моше Кахлона на выборах 2015 года было увеличение предложения жилья для молодых пар, которые до сих пор не владеют собственностью, и резкое снижение цен на дома и квартиры
Поскольку израильские строительные компании отказываются возводить новые дома из-за беспокойства по поводу снижения цен на жилье, правительство Израиля считает, что иностранные организации помогут решить жилищный кризис в стране. Между тем, продажи нового жилья в стране замедляются.
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