Израиль удвоит число иностранных строителей для решения жилищного кризиса

В общей сложности 12 000 иностранных рабочих будет разрешено трудиться в государстве, по меньшей мере, в шести международных компаниях, каждой из которых разрешено нанимать до 1 000 сотрудников. По словам Кахлона, это позволит увеличить предложение жилья и обеспечить квартирой по разумной цене каждую молодую пару, сообщает Xinhuanet.

Передовые строительные технологии и квалифицированные рабочие, привлеченные иностранными компаниями, также увеличат масштабы строительного сектора и улучшат качество зданий, по мнению министра.

Одним из основных обязательств Моше Кахлона на выборах 2015 года было увеличение предложения жилья для молодых пар, которые до сих пор не владеют собственностью, и резкое снижение цен на дома и квартиры

Поскольку израильские строительные компании отказываются возводить новые дома из-за беспокойства по поводу снижения цен на жилье, правительство Израиля считает, что иностранные организации помогут решить жилищный кризис в стране. Между тем, продажи нового жилья в стране замедляются.

[objects]