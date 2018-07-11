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Грузооборот Рижского порта вырос на 0,7%
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Грузооборот Рижского порта вырос на 0,7% 

РЖД-Партнер 11 июля 2018
Фото: РЖД-Партнер
В отчетном периоде больше всего перевалено насыпных грузов — 11,39 млн т (+5,2%). На долю генеральных грузов пришлось 4,09 млн т (+21,9%), наливных — 2,14 млн т (-35,5%).
В первом полугодии из насыпных в порту больше всего обработано угля — 6,96 млн т (+8,8%), минеральных удобрений -1,06 млн т (-15,9%), зерна и продуктов из него — 820 тыс. т (+67,3%), древесной щепы — 454,8 тыс. т (+28,8%).
В сегменте генеральных — грузов в контейнерах было 2,38 млн т (+9,4%), древесины — 1,23 млн т (+54,2%), контейнеров — 225,633 тыс. TEU (+8,4%)
Количество переваленных нефтепродуктов по сравнению с первым полугодием прошлого года уменьшилось на 35,2% и составило 2,118 млн т.
В июне 2018 года в Риге перевалено 2,92 млн т грузов, в том числе 1,85 млн т насыпных грузов, 693,4 тыс. т генеральных и 375,1 тыс. т наливных.
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