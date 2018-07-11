Грузооборот Рижского порта вырос на 0,7%

В отчетном периоде больше всего перевалено насыпных грузов — 11,39 млн т (+5,2%). На долю генеральных грузов пришлось 4,09 млн т (+21,9%), наливных — 2,14 млн т (-35,5%).

В первом полугодии из насыпных в порту больше всего обработано угля — 6,96 млн т (+8,8%), минеральных удобрений -1,06 млн т (-15,9%), зерна и продуктов из него — 820 тыс. т (+67,3%), древесной щепы — 454,8 тыс. т (+28,8%).

В сегменте генеральных — грузов в контейнерах было 2,38 млн т (+9,4%), древесины — 1,23 млн т (+54,2%), контейнеров — 225,633 тыс. TEU (+8,4%)

Количество переваленных нефтепродуктов по сравнению с первым полугодием прошлого года уменьшилось на 35,2% и составило 2,118 млн т.