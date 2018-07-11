До трети новых квартир в Петербурге покупают иногородние 

Доля иногородних покупателей квартир на первичном рынке Санкт-Петербурга в первом полугодии 2018 года составила примерно 25-30%.
Об этом заявила директор по продажам компании «Главстрой-СПб» Юлия Ружицкая. «У крупных застройщиков, целенаправленно работающих с иногородними покупателями, их доля может достигать 35% в объемах продаж», — уточнила она. При этом, по данным эксперта, доля приезжих приобретателей жилья не выросла, оставшись примерно на том уровне, что год назад. «Граждане в основном покупают квартиры для собственного проживания», — подчеркнула Юлия Ружицкая. В основном покупатели приезжают из Мурманской, Архангельской, Тюменской областей, Коми и Ханты-Мансийского округа.