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До трети новых квартир в Петербурге покупают иногородние
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До трети новых квартир в Петербурге покупают иногородние 

АСН-Инфо 11 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
Доля иногородних покупателей квартир на первичном рынке Санкт-Петербурга в первом полугодии 2018 года составила примерно 25-30%.
Об этом заявила директор по продажам компании «Главстрой-СПб» Юлия Ружицкая. «У крупных застройщиков, целенаправленно работающих с иногородними покупателями, их доля может достигать 35% в объемах продаж», — уточнила она. При этом, по данным эксперта, доля приезжих приобретателей жилья не выросла, оставшись примерно на том уровне, что год назад. «Граждане в основном покупают квартиры для собственного проживания», — подчеркнула Юлия Ружицкая. В основном покупатели приезжают из Мурманской, Архангельской, Тюменской областей, Коми и Ханты-Мансийского округа.
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