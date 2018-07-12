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В Перми родителям неизлечимо больных детей помогут бесплатные няни
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В Перми родителям неизлечимо больных детей помогут бесплатные няни 

АиФ Пермь 13 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Фонд «Дедморозим» пришел на помощь родителям неизлечимо больных детей. В Перми было выявлено 30 таких семей, где ребёнок не может обслуживать себя самостоятельно и ему необходима круглосуточная помощь. Зачастую мамы и папы таких детишек не имеют возможности сходить в гости или в больницу, к парикмахеру или в кафе.
Чтобы устроить родителям маленькую передышку, в «Дедморозим» появился проект «Больше жизни», в рамках которого специально обученные няни будут приходить на помощь в такие семьи. На сегодняшний день 16 нянь уже приступили к своей работе. На оплату их труда будет потрачено более 3 млн рублей из благотворительных средств и субсидии минсоцразвития Пермского края.
В обязанности нянь входит уход за ребёнком на дому: гигиенические процедуры, кормление, досуг, приём лекарств и прогулки. Няня может прийти на несколько часов, а может остаться на весь день — решение принимается совместно с конкретной семьёй, исходя из потребности.
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