В Перми родителям неизлечимо больных детей помогут бесплатные няни

Фонд «Дедморозим» пришел на помощь родителям неизлечимо больных детей. В Перми было выявлено 30 таких семей, где ребёнок не может обслуживать себя самостоятельно и ему необходима круглосуточная помощь. Зачастую мамы и папы таких детишек не имеют возможности сходить в гости или в больницу, к парикмахеру или в кафе.

Чтобы устроить родителям маленькую передышку, в «Дедморозим» появился проект «Больше жизни», в рамках которого специально обученные няни будут приходить на помощь в такие семьи. На сегодняшний день 16 нянь уже приступили к своей работе. На оплату их труда будет потрачено более 3 млн рублей из благотворительных средств и субсидии минсоцразвития Пермского края

В обязанности нянь входит уход за ребёнком на дому: гигиенические процедуры, кормление, досуг, приём лекарств и прогулки. Няня может прийти на несколько часов, а может остаться на весь день — решение принимается совместно с конкретной семьёй, исходя из потребности.