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Иностранные инвестиции в недвижимость выросли вдвое
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Иностранные инвестиции в недвижимость выросли в 2 раза 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Суммарный объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость в I полугодии 2018 года составил 890 млн долларов.
По итогам первого полугодия нынешнего года, доля иностранных инвесторов составила 44%. По сравнению с 2017 годом, эта доля увеличилась в 2,4 раза. Как сообщают аналитики компании Colliers International, объем сделок с участием иностранного капитала на российском рынке достиг 390 млн долларов.
Суммарный объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость в I полугодии 2018 года составил 890 млн долларов, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Снижение активности на инвестиционном рынке в первых двух кварталах 2018 г. вызвано ослаблением курса рубля после введения нового пакета антироссийских санкций, а также ожидаемым ускорением инфляции и грядущего повышения НДС. В то же время ряд крупных сделок в настоящий момент находятся в процессе переговоров.
Доминирующим по объему вложенных средств в первой половине года стал офисный сегмент, привлекший 392 млн долларов, или 44% совокупного объема транзакций. В торговую недвижимость было инвестировано 324 млн долларов, что составило 37% общего объема.
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