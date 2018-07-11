АЦБК позаботится о жилье для семей своих работников 

До конца 2018 г. АО «Архангельский ЦБК» инвестирует 4,6 млн руб. в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 гг., утверждённой Правительством РФ.
Суммы сертификатов зависят от состава семьи и варьируются от 500 тыс. руб. до 1 млн 130 тыс. руб. за счёт средств федерального (38%) и областного (36%) бюджетов. Участие АЦБК — 26%. В этом году сертификаты на улучшение жилищных условий получили 23 семьи работников АЦБК. Церемония вручения состоялась 11 июля 2018 г.
Как отметил генеральный директор комбината Дмитрий Зылев, акционеры Архангельского ЦБК приняли решение поддержать эту программу 3 года назад. За это время 48 семей работников комбината получили сертификаты на улучшение жилищных условий.
«Pulp Mill Holding прекрасно понимает, что поддержка молодых работников комбината в этой сфере — не только мотивация персонала, но и вклад в будущее АЦБК на самом высоком уровне — формирование уже сейчас будущих династий комбината», — подчеркнул Владимир Крупчак, Советник по инвестиционной политике Pulp Mill Holding.
Напомним, что в прошлом году сертификат получили 24 семьи работников АЦБК.