АЦБК позаботится о жилье для семей своих работников

Суммы сертификатов зависят от состава семьи и варьируются от 500 тыс. руб. до 1 млн 130 тыс. руб. за счёт средств федерального (38%) и областного (36%) бюджетов. Участие АЦБК — 26%. В этом году сертификаты на улучшение жилищных условий получили 23 семьи работников АЦБК. Церемония вручения состоялась 11 июля 2018 г.

Как отметил генеральный директор комбината Дмитрий Зылев , акционеры Архангельского ЦБК приняли решение поддержать эту программу 3 года назад. За это время 48 семей работников комбината получили сертификаты на улучшение жилищных условий.

«Pulp Mill Holding прекрасно понимает, что поддержка молодых работников комбината в этой сфере — не только мотивация персонала, но и вклад в будущее АЦБК на самом высоком уровне — формирование уже сейчас будущих династий комбината», — подчеркнул Владимир Крупчак , Советник по инвестиционной политике Pulp Mill Holding.

Напомним, что в прошлом году сертификат получили 24 семьи работников АЦБК.