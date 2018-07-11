Почти 30 лотов разыграют на торгах за право продавать мороженое с тележек в Москве

Право торговать мороженым с 29 тележек на центральных улицах, площадях и бульварах столицы получат победители городских торгов, лоты разыграют в июле и начале августа, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«По итогам объявленных аукционов тележки с мороженым появятся на улицах с самым серьезным пешеходным трафиком — на Тверской площади, Театральной площади, Никольской улице, Старом Арбате, Цветном бульваре, Чистопрудном бульваре, Патриарших прудах. 29 лота разыграют на электронных аукционах в июле и начале августа», — сообщил руководитель департамента Геннадий Дегтев

По его словам, передвижные точки торговли успешно работают в разных районах столицы. Этот формат, прижившийся в столице в 30-е годы прошлого столетия, по-прежнему актуален и гармонично вписывается в пешеходные пространства мегаполиса.

Начальная цена права торговли зависит от локации. Если стартовая цена на Сухаревской площади составляет 1,7 тысячи рублей, то стартовая цена на Театральной площади — 11,5 тысяч рублей. Период размещения нестационарных объектов — с 1 мая по 1 октября. Договоры по передвижным торговым объектам заключаются сроком на 5 лет.

«Центр Москвы стал действительно пешеходным — расширены и благоустроены улицы, вырос переходный поток. Уверен, локация экспонируемых лотов, а также сам формат торговли вызовут большой интерес со стороны бизнеса. Так, с начала года в среднем на лот претендует три участника, а средняя стоимость лота увеличивается в 3-4 раза», — отметил Дегтев.

Ознакомиться с лотовой документацией по каждому объекту можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Нестационарные объекты».