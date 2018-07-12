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Ввод недвижимости в Москве вырос на 12%
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Ввод недвижимости в Москве в I полугодии вырос на 12% — до 2,2 млн кв м 

РИА Недвижимость 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В Москве в первом полугодии 2018 года введено более 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 12% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.
"Всего по итогам первого полугодия в столице введено в эксплуатацию 2,23 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом объем, построенный за счет средств инвесторов, составил 1,68 миллиона квадратных метров", — приводятся в пресс-релизе слова главы департамента Сергея Левкина.
По итогам первого полугодия 2017 года в городе было введено 1,96 миллиона квадратных метров недвижимости, напоминается в нем.
"На сегодняшний день пятая часть всего строительства ведется на территории бывших промзон", — говорится в материалах.
За шесть месяцев 2018 года на территориях бывших промзон введено в эксплуатацию 540 тысяч квадратных метров недвижимости, что более чем вдвое превышает аналогичный прошлогодний показатель, когда было сдано всего 248 тысячи квадратных метров.
Всего в 2018 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении.
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