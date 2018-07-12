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Подземный паркинг на 245 машиномест ввели в эксплуатацию в Реутове
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Подземный паркинг на 245 машиномест ввели в эксплуатацию в Реутове 

Агентство «Москва» 19 часов назад
Фото: MosDay.ru
Подземный паркинг на 245 машиномест ввели в эксплуатацию в Реутове, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию подземной автостоянки в Реутове», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
Как уточнили в пресс-службе, объект построен на ул. Нарковая — восточнее д. 8 корп. 1 за счет инвестиционных средств застройщика, которым выступила компания «ДомСтрой». Паркинг рассчитан на 245 машиномест.
«Главным принципом градостроительной политика Московской области является комплексное устойчивое развитие территорий (КУРТ), которое предполагает сбалансированное строительство жилых и социальных объектов, а также предусматривает обязательное обеспечение новых жилых застроек автостоянками, паркингами, гаражами, для организации хранения автотранспорта, принадлежащего населению, снижения избыточной парковочной нагрузки на существующую улично-дорожную сеть подмосковных городов», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования (РНГП) в рамках комплексного развития территорий норматив обеспечения парковочными местами составляет 420 машиномест на 1 тыс. жителей.
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