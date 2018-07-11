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Костромские школы и детские сады обновят на 80 миллионов рублей
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Костромские школы и детские сады обновят на 80 миллионов рублей 

k1news.ru 11 июля 2018
Фото: k1news.ru
В Костроме идет подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. На это направят более 80 миллионов рублей, сообщает городская администрация.
68 детских садов, 37 школ и 20 учреждений дополнительного образования на данный момент требуют либо ремонта, либо покупки учебников и оборудования. В новом учебном году число воспитанников детских садов вырастет до 17 тысяч 237 человек. В школах станет больше на 1 тысячу 226 учеников.
Всего на подготовку учреждений выделили 83 миллиона рублей: 37,9 миллиона рублей — из областного бюджета и 45,1 миллиона рублей — из городского. На областные средства купят учебники, а на городские проведут текущие ремонты помещений и оборудования.
Чуть более 5 миллионов рублей учреждения получили из внебюджетных источников и направят их на косметический ремонт помещений и замену сантехники.
Капитальный ремонт летом предвидится в вечерней средней общеобразовательной школе № 2 и в центре естественнонаучного развития «Экосфера».
Еще 7 миллионов рублей направят на подготовку зданий к отопительному сезону.
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