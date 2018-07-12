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Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования ОЖД в январе-июне выросли на 22% — до 7,1 млн
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Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования ОЖД в январе-июне выросли на 22% — до 7,1 млн 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Более 7,1 млн билетов на поезда дальнего следования Октябрьской железной дороги (ОЖД) продано через интернет в январе-июне 2018 г., что на 22% больше результата за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
«За шесть месяцев 2018 г. пассажиры, отправляющиеся со станций Октябрьской железной дороги, оформили через интернет порядка 7 млн 125 тыс. билетов на поезда дальнего следования, что на 22% превышает показатели аналогичного периода 2017 г. Услугой электронной регистрации в I полугодии воспользовались порядка 5 млн 287 тыс. пассажиров (плюс 21%)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в июне 2018 г. через интернет было оформлено более 1 млн 332 тыс. билетов (рост составил 4% к аналогичному периоду 2017 г.). Электронной регистрацией в июне 2018 г. воспользовались порядка 1 млн 121 тыс. пассажиров (рост составил 18%). Через терминалы самообслуживания в январе-июне 2018 г. оформлено порядка 545 тыс. билетов на поезда дальнего следования (распечатано более 430 тыс., приобретено — более 114 тыс.).
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