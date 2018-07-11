Ещё
Спрос на элитное жилье вырос на треть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спрос на элитное жилье вырос на треть 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Главные причин этого: выгодные цены, снижение ипотечных ставок и готовность застройщиков предоставлять беспроцентные рассрочки, а также делать скидки.
Аналитики Kalinka Group сообщают, что общее количество сделок на рынке элитной недвижимости по итогам первого полугодия превысило аналогичный показатель первого полугодия 2017 года на 28%. В премиальном сегменте спрос вырос на 44%.
Почему такое произошло? Прежде всего, это выгодные цены, снижение ипотечных ставок и готовность застройщиков предоставлять беспроцентные рассрочки, а также делать скидки. Подобная активность покупателей в этом сегменте наблюдается с середины 2017 года.
При этом количество сделок в наивысшей ценовой категории — сегменте элит— и de luxe — снизилось с 68 в первом полугодии 2017 года до 49 в первом полугодии 2018 года (минус 28%). В качестве причин снижения отмечаются относительно высокие цены, которые застройщики устанавливают на объекты даже на начальной стадии строительства, а также более длинный период экспозиции таких объектов.
Продажи премиальной недвижимости также стимулировала высокая активность застройщиков. За шесть месяцев 2018 года на рынок вышли семь проектов и новая очередь строительства в выведенном ранее проекте. Совокупный объем нового предложения составил более 600 лотов, что аналогично показателю первого полугодия 2017 года и на 50% больше, чем во втором полугодии прошлого года.
Вести.Ru: последние новости
Знаменитый ресторан "Прага" на Арбате продают с торгов Строить станет сложнее: главные изменения ФЗ-214 Застройщиков будут мотивировать для перехода на эскроу-счета
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС132
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки80
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня3
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом223
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение