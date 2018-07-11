ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию Сбербанка

Приобрести квартиру в ЖК «Охта Хаус» в ипотеку от ПАО «Сбербанк» можно при внесении первоначального взноса 15% от стоимости квартиры. Срок кредитования — до 30 лет, максимальная сумма кредита составляет 60 млн рублей. Процентная ставка варьируется от 8,7% до 9,5% в зависимости от суммы кредита и условий регистрации сделки.

ЖК «Охта Хаус» будет построен по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные — все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.