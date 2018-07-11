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ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию Сбербанка
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ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию Сбербанка 

АСН-Инфо 11 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
ПАО «Сбербанк» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.
Приобрести квартиру в ЖК «Охта Хаус» в ипотеку от ПАО «Сбербанк» можно при внесении первоначального взноса 15% от стоимости квартиры. Срок кредитования — до 30 лет, максимальная сумма кредита составляет 60 млн рублей. Процентная ставка варьируется от 8,7% до 9,5% в зависимости от суммы кредита и условий регистрации сделки.
ЖК «Охта Хаус» будет построен по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных.
В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные — все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.
На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.
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