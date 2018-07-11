ЦБ: объем выданных ипотечных кредитов в Сибири в январе-мае вырос на 76%

НОВОСИБИРСК , 11 июл — РИА Новости . Объемы выдачи ипотечных кредитов в регионах Сибирского федерального округа в январе-мае текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 76% — до 125,1 миллиарда рублей, по количеству — на 63%, сообщает Сибирское ГУ Банка России

Согласно данным управления, предоставленным журналистам на пресс-конференции в среду, по итогам пяти месяцев 2018 года в сибирских регионах было выдано почти 77 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 125,1 миллиарда рублей, тогда как за тот же период 2017 года было выдано 47 тысяч кредитов на 71 миллиард рублей. Средняя процентная ставка опустилась с 11,33% до 9,56%, средний размер кредита увеличился примерно на 8%.

"Объем выдачи ипотечных кредитов в Сибирском банке Сбербанка по сравнению с прошлым годом вырос на 84%. В первом полугодии прошлого года объем выдачи ипотеки был ровно 30 миллиардов, а в этом году мы превысили результат в 55 миллиардов рублей. Безусловно, фактор снижения процентных ставок влияет на объемы выдачи", — сообщил зампредседателя Сибирского банка Сбербанка Максим Волков

По его словам, рост, наблюдающийся в первом полугодии, во втором полугодии продолжится и даже будет еще выше. Банк в целом чувствует существенный интерес клиентов к ипотеке, поэтому будет увеличен штат ипотечных специалистов, сказал он, отметив, что средний размер кредита вырос примерно на 10%.

банка «Левобережный». В свою очередь вице-президент, управляющий розничного филиала ВТБ в Новосибирске Станислав Могильников сообщил, что в филиале за пять месяцев года объемы выдачи кредитов выросли практически в полтора раза — до 7,062 миллиарда рублей, а по количеству — на треть. Также серьезный прирост по ипотечным кредитам отметили представители филиала "Россельхозбанка"