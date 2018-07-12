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В Барселоне активно борются с нелегальной арендой
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В Барселоне активно борются с нелегальной арендой 

Prian.ru 4 часа назад
Фото: Prian.ru
Ассоциация собственников демонстрирует несколько другие данные, полагая, что фактическое число нелегальных арендодателей — порядка 8 000. Однако даже при наличии точной информации властям требуется немало времени, чтобы привести в исполнение решение о закрытии в связи с множеством административных процессов. Это дает возможность владельцам помещений самостоятельно решить проблему. К примеру, в этот раз 90% арендодателей прекратили деятельность без вмешательства исполнительных органов, сообщает noticia.ru.
После завершения процесса специальная инспекция от мэрии проверяет, действительно ли жилье больше не сдается в краткосрочную аренду. Также инспекторы отслеживают деятельность компаний, занимающихся субарендой, на которые приходится 15% нелегальной сдачи жилья. Причем иногда владельцы собственности не знают о действиях данных организаций.
Мэрия Барселоны вновь решила напомнить о том, что нелегальное жилье не дает никаких гарантий арендатору. И с этой целью повторно провела массовую акцию, выставив на улицы города кровати. Также власти каталонской столицы отслеживают «нелегалов» на крупных платформах бронирования. Напомним, что на Airbnb уже ввели дополнительное поле для номера лицензии владельца недвижимости. Власти Барселоны надеются, что другие сайты последуют данному примеру.
Вопросом ограничения аренды жилья без лицензии озаботились и другие испанские регионы — в том числе, Валенсия и Мадрид.
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