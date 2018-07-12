В Омской области дорогу до Казахстана сделают за 168 миллионов рублей

Региональные власти объявили аукцион по ремонту автомобильной дороги Омск — Одесское — граница с Казахстаном . На ремонте этой «убитой» трассы настаивала прокуратура . На сайте госзакупок объявлен аукцион по ремонту автомобильной дороги Омск — Одесское — граница Республики Казахстан. Работы пройдут сразу на территории двух районов области — Омском и Азовском. Стоимость контракта — 168,5 млн руб. Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства Омской области

Согласно конкурсной документации, подрядчику необходимо провести подготовительные и земляные работы, уложить асфальт, укрепить обочины, провести ямочный ремонт и сделать автобусную остановку. Работы разбиты на два этапа. Первый начнется с момента заключения контракта и до 20 сентября 2018 года. Второй — с 21 сентября по 15 октября 2018 года. Оплата контакта также будет производиться по частям.

Именно эту дорогу прокуратура обязала отремонтировать через суд. Из-за этой разбитой объездной дороги машины вынуждены ездить через село Одесское, что наносит ущерб жителям поселка.

Напомним также, что в Омской области будет построена новая дорога в обход Казахстана. По словам омских чиновников, к строительству приступят уже в этом году. На нее будет потрачено 800 млн руб.