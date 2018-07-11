Госдума одобрила во II чтении повышение требований к капиталу страховщиков

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении требований к минимальному базовому уставному капиталу страховых компаний с нынешних 120 млн рублей до 300 млн рублей.

Согласно документу, минимальная планка в 300 млн рублей будет установлена для универсальных страховых компаний. Требования к капиталу страховщиков жизни вырастут с 240 млн рублей до 450 млн рублей, перестраховщиков — с 480 млн рублей до 600 млн рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, при этом для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 года. Повышение требований будет поэтапным.

Универсальные страховщики к 1 января 2020 года должны довести свой капитал до 180 млн рублей, к 1 января 2021 года — до 240 млн рублей и к 1 января 2022 года — до 300 млн рублей. Капитал страховщиков жизни к 1 января 2020 года должен составлять не менее 310 млн рублей, к 1 января 2021 года — 380 млн рублей и к 1 января 2022 года — 450 млн рублей. Капитал перестраховщиков к 1 января 2020 года должен составлять не менее 520 млн рублей, к 1 января 2021 года — 560 млн рублей и к 1 января 2022 года — 600 млн рублей.

Всех крупнейших страховщиков новые требования не затронут, так как их капиталы исчисляются миллиардами рублей: так, у крупнейшего страховщика на рынке РФ "Согаза" уставный капитал составляет 25 млрд рублей.

Небольшие региональные страховщики неоднократно просили ЦБ уменьшить требования к уставному капиталу компаний в зависимости от объема принимаемых рисков. В поправках ко второму чтению требования к капиталу не изменились. При этом директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния ранее говорил журналистам, что регулятор планирует дестимулировать страховщиков занимать слишком большую долю рынка, вводя дополнительные требования к резервам.

Другие нововведения

Законопроект устанавливает минимальный размер уставного капитала страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование, в сумме 120 млн рублей. Эта норма вступит в силу по истечении одного года после дня официального опубликования закона в случае его принятия.

Документом также вводится понятие «бизнес-план страховой организации». Он должен содержать стратегию развития страховой организации на ближайшие два года. Вводятся также критерии оценки бизнес-плана. Законопроект предусматривает обязанность страховой организации соблюдать свой бизнес-план. Также документ уточняет процедуру получения лицензии страховой компанией.