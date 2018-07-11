Футбол помешал сделкам на «вторичке» Москвы

Московский рынок вторичного жилья замер — продавцов и покупателей захватил чемпионат мира по футболу. На первичном же рынке столицы во втором квартале существенно сократился уровень предложения, несмотря на рост выдачи разрешений на строительство, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

"Вторичка" во власти футбола

Идущий чемпионат мира по футболу оказал колоссальное влияние на рынок вторичного жилья Москвы , рассказал директор департамента вторичного рынка компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома . По его словам, вместо того, чтобы заключать сделки, продавцы, покупатели и риелторы "зажигают" на стадионах, в фан-зонах и спортбарах.

"Если проанализировать отдельно первую и вторую половины июня, то мы увидим, что за последние две недели месяца уровень актуального спроса на "вторичке", а именно количество внесенных авансов, упал на 25%. Хотя в целом по месяцу аналогичный период прошлого года мы все-таки обогнали — на 10%. Активность продавцов уменьшилась еще заметнее: во второй половине июня в нашей компании было заключено на 30% меньше договоров на продажу "вторички", чем по итогам первых двух недель месяца", — уточнил он.

Столичная "вторичка" за второй квартал, по данным "Азбуки жилья", в среднем подешевела на 2% — до 278,2 тысячи рублей за квадратный метр. Средний бюджет покупки квартиры по итогам квартала в комфорт-классе сократился на 3% — до 17,3 миллиона рублей, в бизнес-классе — на 4%, до 42,1 миллиона рублей, а в эконом-классе, наоборот, вырос на 1% — до 8 миллионов рублей, уточнил ведущий менеджер департамента компании по вторичному жилью Александр Лунин.

По его словам, по сравнению с концом первого квартала количество квартир, выставленных на продажу, снизилось на 15%. Причем особенно активно идет вымывание из экспозиции наиболее доступных лотов стоимостью до 15 миллионов рублей — по отношении к июню 2017 года их количество уменьшилось на 18,4%, добавил Шлома.

В целом, по прогнозу Лунина, до конца лета спрос на московскую "вторичку" будет очень низким.

Тающие новостройки

Объем предложения новостроек в Москве снизился во втором квартале по площади на 15,1%, по количеству лотов — на 16,7%, сообщила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая

"Падение объема предложения связано, во-первых, с замедлением динамики выхода новых проектов. В первом полугодии 2018 года в массовом сегменте стартовали продажи всего семи новостроек против 18 ЖК за аналогичный период 2017 года. Во-вторых, в июне произошло снятие с экспозиции нескольких сотен квартир в одном из проектов за МКАД. В-третьих, часть квартир попросту вымылась за счет активного спроса", — пояснила она.

Вместе с тем, по данным Москомстройинвеста, только за последние два месяца, в преддверии вступления в силу 1 июля поправок, ужесточающих контроль долевого строительства, московские застройщики получили разрешение на строительство 6 миллионов квадратных метров жилья.

Кроме того, в столичном ведомстве зафиксировали существенный рост числа заявок девелоперов на выдачу заключений о соответствии долевому законодательству: в апреле поступило 36 заявок, в мае — 60, в июне — 68. Без получения такого заключения застройщики, не могут открыть продажи по договорам долевого участия (ДДУ). В то же время оформление хотя бы одного ДДУ в проекте до 1 июля, позволяет в дальнейшем реализовывать его по более мягким правилам.

Скорее всего, массовые продажи в новых проектах начнутся осенью 2018 — весной 2019 года, считает Литинецкая.

Устойчивой тенденцией рынка "первички" по-прежнему остается рост доли ипотечных сделок. Например, в 2017 году в проектах "А101" в ипотеку было куплено около половины квартир, а в первом полугодии текущего года доля таких сделок выросла до 65%.

"Ощутимая часть покупателей использует ипотеку, чтобы купить квартиру большей площади, чем рассчитывали изначально. В наших проектах таких клиентов около 36%", — указал директор по маркетингу и разработке продукта "А101" Дмитрий Цветов.

Как сообщила Литинецкая, квадратный метр в столичных новостройках с начала года в среднем подорожал на 2,4% — до 154,3 тысячи рублей. Но практически все объекты на первичном рынке жилья Москвы реализуются с дисконтом, начиная от 4%, отметила гендиректор компании "Миэль-Новостройки" Наталия Шаталина.