Как в России разводили при съеме квартир на время ЧМ 2018

Как в России разводили при съеме квартир на время ЧМ 2018Чемпионат мира по футболу в России подходит к завершению. На выходных будут сыграны последние матчи и определится победитель турнира.

Событие уже подарило нам массу положительных эмоций и впечатлений, мы переживали моменты радости и разочарования. Вместе с этим некоторые гости и жители городов, в которых проходили матчи мундиаля, столкнулись с распространенной схемой мошенничества.

Это не новый способ развода, а отработанная схема, которую взяли на вооружение мошенники и частенько применяют в последнее время.

Почему на этот развод часто попадаются

Итак, будущая жертва приезжает в другой город для посещения очередного матча ЧМ 2018, на встречу с друзьями или просто на экскурсию. Если не побеспокоиться о проживании заранее, то найди хорошее место за день-два вряд ли удастся.

Все реальные варианты по приемлемой цене уже заняты, на этом фоне объявления мошенников просто невозможно не заметить. Они предлагают свободные места и адекватную цену, например, в день финала ЧМ в шаговой доступности от стадиона.

Мошенники не берут денег наперед и даже не требуют предоплату, чтобы квартира не ушла другим более настойчивым клиентам.

Жертву приглашают на просмотр, предлагают выбрать один из нескольких вариантов и лишь потом оплатить услуги аренды. Такое отношение приводит к потере концентрации жертвы и полному доверию к мошенникам.

В чем именно состоит развод

Жертву приглашают на осмотр квартиры, помещение действительно оказывается стоящее, место хорошее, фото реальные. Никаких поводов для подозрения нет. Здесь же предлагают заключить договор аренды и сразу же заселяться.

Подписав все бумаги жертва радостно начинает распаковывать чемоданы.

В течение часа «в гости» приходят агрессивно настроенные люди. У них на руках настоящие документы аренды, а не липовые, как у жертвы развода.

Предлагают по-хорошему покинуть помещение, а если не согласиться, быстро приедет полиция.

Итог один: жертва оказывается на улице без денег.

Как такое возможно

Мошенники находят хорошую квартиру с почасовой арендой, снимают её на несколько часов и начинают быстро селить туда доверчивых жертв на сутки, двое или даже на неделю.

Разумеется все подписываемые с ними документы — чистейшей воды липа.

Чаще всего подобные квартиры арендуют сразу несколько преступных групп, которые действую по графику. Час на развод жертвы, час на выселение и еще час на наведения порядка, потом квартира поступает в распоряжение следующей команды.

Самые виртуозные за сутки успевают «окучить» до пяти-шести клиентов, с которых собирается минимум суточная оплата за квартиру.

В плюсе все кроме пострадавших гостей: владелец получает деньги за почасовую аренду, а мошенники на одной квартире снимают прибыть в 300-400%.

Как не попасться

Во-первых, заранее бронируйте квартиры или комнаты в месте будущего пребывания. Подобная схема практически не работает при досрочном бронировании, все рассчитано на развод клиента по факту, ведь каждый час на счету.

Во-вторых, пользуйтесь услугами всевозможных сайтов и сервисов бронирования. Они отслеживают подобных мошенников и исключают их объявления из базы.

В-третьих, если забронировать квартиру заранее не удалось, в подобной ситуации попросите пару часов на размышления. Все поставлено на поток и задержка на несколько часов может нарушить работу всей схемы.

Мошенники будут всячески давить и пытаться вытрясти деньги сразу под любым предлогом. Это — верный признак обмана, ищите другое место проживания.

В-четвертых, перед тем как идти на осмотр помещения, позвоните в пару агентств недвижимости и поинтересуйтесь данной квартирой.

У большинства риелторов единая база сдаваемого жилья и они сразу же помогу вычислить мошенников. Очень редко, когда о хорошем варианте не знают ни в одном местном агентстве.

Чемпионат мира закончится, а схема продолжит действовать. Будьте внимательны и бдительны, ведь попасться на такой развод можно во время поездки на отдых, командировки или простого загородного путешествия.