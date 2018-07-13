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Исследование: ЧМ по футболу увеличил спрос на аренду жилья туристами в РФ в четыре раза
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Исследование: ЧМ по футболу увеличил спрос на аренду жилья туристами в РФ в четыре раза 

ТАСС 5 часов назад
Фото: iPhones.ru
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Спрос на краткосрочную аренду жилья туристами в российских городах в связи с проведением Чемпионата мира по футболу вырос в четыре раза, говорится в исследовании международной онлайн-площадки для аренды жилья Airbnb.
"С 14 июня (когда начался чемпионат — прим. ТАСС) более 277 тыс. гостей арендовали жилье в российских городах через Airbnb, что в четыре раза превышает показатель за такой же период прошлого года", — отмечается в сообщении.
Большинство гостей — 76% — иностранцы, причем больше всего болельщиков, согласно статистике сервиса, приехало из США, несмотря на то что сборная этой страны не прошла отбор на чемпионат, а также из Мексики, Колумбии, Аргентины, Бразилии, Австралии, Великобритании, Франции, Германии и Перу.
"Футбольная лихорадка охватила и принимающую страну: после того как российская сборная показала хороший результат на групповом этапе, более 38 тыс. российских гостей решили забронировать жилье через Airbnb в самый разгар соревнований", — отмечается в исследовании.
В период чемпионата больше всего жилья через Airbnb было забронировано в Москве (более 97 тыс.) и в Петербурге (82 тыс.), за ними следуют Казань (26 тыс.), Самара (более 17 тыс.) и Нижний Новгород (более 15 тыс.). Причем 58% хозяев квартир сдавали жилье через Airbnb впервые.
Согласно предварительным данным, города проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года посетили 5 млн туристов, включая 2,9 млн иностранцев, сообщил ранее журналистам руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Основной поток туристов пришелся на Москву — больше 2,7 млн человек, Санкт-Петербург — более 600 тыс., Сочи — более 500 тыс. При этом загрузка отелей в городах проведения футбольного первенства выросла в 2-3 раза, сообщил ранее Сафонов.
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