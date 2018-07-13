Исследование: ЧМ по футболу увеличил спрос на аренду жилья туристами в РФ в четыре раза

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Спрос на краткосрочную аренду жилья туристами в российских городах в связи с проведением Чемпионата мира по футболу вырос в четыре раза, говорится в исследовании международной онлайн-площадки для аренды жилья Airbnb.

"С 14 июня (когда начался чемпионат — прим. ТАСС) более 277 тыс. гостей арендовали жилье в российских городах через Airbnb, что в четыре раза превышает показатель за такой же период прошлого года", — отмечается в сообщении.

Колумбии, Аргентины, Бразилии, Австралии, Великобритании, Франции, Германии и Перу. Большинство гостей — 76% — иностранцы, причем больше всего болельщиков, согласно статистике сервиса, приехало из США , несмотря на то что сборная этой страны не прошла отбор на чемпионат, а также из Мексики

"Футбольная лихорадка охватила и принимающую страну: после того как российская сборная показала хороший результат на групповом этапе, более 38 тыс. российских гостей решили забронировать жилье через Airbnb в самый разгар соревнований", — отмечается в исследовании.

В период чемпионата больше всего жилья через Airbnb было забронировано в Москве (более 97 тыс.) и в Петербурге (82 тыс.), за ними следуют Казань (26 тыс.), Самара (более 17 тыс.) и Нижний Новгород (более 15 тыс.). Причем 58% хозяев квартир сдавали жилье через Airbnb впервые.