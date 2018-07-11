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На городских площадках Москвы продали более 900 тонн клубники и земляники
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

На городских площадках Москвы продали более 900 тонн клубники и земляники 

Авторадио 11 июля 2018
Фото: Наш район Котловка
Как сообщил глава Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров, в столице работает более 190 торговых точек по продаже ягод. С 2016 года их число выросло в полтора раза. На торговых площадках можно приобрести более 20 сортов ягод от 20 производителей из 12 регионов России. Средняя стоимость килограмма ягод составляет от 250 до 350 рублей. Точки по продаже клубники и земляники открываются ежегодно в период с 1 июня по 31 июля. Адреса площадок с опубликованы на сайте префектуры округа и на портале mos.ru.
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