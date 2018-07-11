В жилом доме на Эльмаше посреди ночи обвалилось перекрытие

В ночь на 10 июля около 02:30 в одной из квартир, расположенных на втором этаже дома № 21 по улице Корепина, обрушилось перекрытие. К счастью, жильцы в это время находились в других комнатах и не пострадали.

— У нас трёхкомнатная квартира, мы с отцом были в других комнатах, когда обрушилась плита перекрытия между вторым этажом и чердаком. Она обвалилась на пол вместе со сгнившими балками. Проснулись от грохота, зашли в комнату, а там — облако пыли, — рассказал E1.RU владелец квартиры Артур.

Капитальный ремонт этого дома, построенного в 50-х годах, проводился 3–4 года назад. Уже после этого жильцы дома вступили в ТСЖ «Эльмашевское», которое также проводило реконструкцию.

Во вторник в квартиру, где обрушилось перекрытие, уже приходили представители ТСЖ, но никаких актов при этом составлено не было.

— Я боюсь сейчас спать, потому что не знаю, что может случиться в следующую минуту. Пойти нам некуда, поэтому живём в этой же квартире. — добавил Артур. — Завалы я разбирать не буду до тех пор, пока не составят акт о том, что произошло.

О произошедшем уже знают в МЧС . В ведомстве говорят, что сегодня днём обвалившееся перекрытие начнут ремонтировать.

— К ним выезжали представители администрации и ТСЖ. Установлена организация, которая будет проводить ремонтные работы. Уже завтра к ним должны приступить, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Одного подрядчика, обвиняемого в причастности к обрушению кровли в жилом доме в переулке Суворовском, 16а, накануне уже отдали под суд. Тогда, 16 февраля, во время обрушения потолка пострадали три человека.

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