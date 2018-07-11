Попросили мусор не убирать: спецкомиссия проверит крышу дома на Эльмаше, где обрушилось перекрытие

Специальная комиссия проверит дом на Корепина, где в ночь на 10 июля обрушилось перекрытие.

— Приходили представители администрации района. Начальник ТСЖ составил акт, я подписал. После этого приехал эксперт, посмотрел балки. Сейчас они должны провести экспертизу балок перекрытия во всём доме, — рассказал E1.RU владелец квартиры Артур.

По его словам, ему пообещали отремонтировать потолок в комнате, где рухнуло перекрытие.

— Но сделать это смогут только после завершения экспертизы, так как попросили обрушившийся потолок не убирать. Вообще спать сейчас в этой квартире страшно — в любой момент крыша может рухнуть, — опасается Артур.

По его словам, в его доме и в точно таких же по соседству всего несколько лет назад делали капитальный ремонт. В том числе меняли и крышу, но вот балки перекрытия почему-то оставили старые.

Ранее мы писали, что в ночь на 10 июля около 2:30 в одной из квартир, расположенных на втором этаже дома № 21 на улице Корепина, обрушилось перекрытие. К счастью, жильцы в это время находились в других комнатах и не пострадали.