Премьер Казахстана недоволен низкими темпами строительства жилья

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев раскритиковал глав областей за низкие темпы строительства жилья. В некоторых регионах возведена только пятая часть годового плана, хотя деньги на госпрограмму выделили, передает телеканал «МИР 24».

«За данное полугодие, особенно в июне, произошли большие изменения. Несмотря на это, если говорить о строительстве многоквартирных высотных домов и об их сдаче в эксплуатацию, то в Алматинской области готовы 20% жилищ, в Атырауской — 45%, в Жамбылской — 35%, в Кызылординской — вообще нет ни одного сданного дома, в Туркестанской — 31%, в городе Алматы — 56%. Прошло полгода, а мы до сих пор на уровне 20-30%», — отметил Сагинтаев.

Обеспечение казахстанцев доступным жильем — один из пунктов президентской программы «Пять социальных инициатив».

Другая важная государственная задача — строительство студенческих общежитий. До 2022 года президент поручил сдать дома на 75 тысяч мест. Но в девяти областях стройку даже не начинали.

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