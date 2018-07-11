Ещё
Премьер Казахстана недоволен низкими темпами строительства жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Казахстана недоволен низкими темпами строительства жилья 

Мир24 2 часа назад
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев раскритиковал глав областей за низкие темпы строительства жилья. В некоторых регионах возведена только пятая часть годового плана, хотя деньги на госпрограмму выделили, передает телеканал «МИР 24».
«За данное полугодие, особенно в июне, произошли большие изменения. Несмотря на это, если говорить о строительстве многоквартирных высотных домов и об их сдаче в эксплуатацию, то в Алматинской области готовы 20% жилищ, в Атырауской — 45%, в Жамбылской — 35%, в Кызылординской — вообще нет ни одного сданного дома, в Туркестанской — 31%, в городе Алматы — 56%. Прошло полгода, а мы до сих пор на уровне 20-30%», — отметил Сагинтаев.
Обеспечение казахстанцев доступным жильем — один из пунктов президентской программы «Пять социальных инициатив».
Другая важная государственная задача — строительство студенческих общежитий. До 2022 года президент поручил сдать дома на 75 тысяч мест. Но в девяти областях стройку даже не начинали.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Казахстане выдали первые кредиты по программе «7-20-25» Надежные инвестиции: жители Бишкека зарабатывают на аренде Суд начал банкротство «дочек» застройщика Urban Group
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России82
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей42
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение