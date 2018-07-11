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Собственников жилья обяжут уведомлять госжилнадзор о создании товариществ
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Собственников жилья обяжут уведомлять госжилнадзор о создании товариществ 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Собственники помещений теперь обязаны уведомлять региональные органы Государственного жилищного надзора о выборе способа управления в форме товарищества собственников жилья (ТСЖ) или жилищного кооператива (ЖК). С 11 июля вступили в силу соответствующие поправки в Жилищный кодекс.
Новые нормы закона обяжут собственников помещений сообщать органам госжилнадзора о выборе ТСЖ или ЖК в качестве способа управления многоквартирным домом. Уведомить контролирующий орган о таком решении необходимо будет в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.
После создания ТСЖ или ЖК собственники могут передумать и выбрать другой способ управления. В этом случае им также придётся уведомить Государственную жилищную инспекцию.
«Собственникам даётся пятидневный срок, чтобы у госжилнадзора была возможность оперативно зафиксировать, что конкретный дом управляется ТСЖ. Если этого уведомления не делать, то значительная часть многоквартирных домов просто «выпадет» из-под контроля», — пояснил «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Павел Качкаев.
Он напомнил, что такую форму управления уже выбрала примерно десятая часть многоквартирных домов в России.
В ближайшее время могут произойти новые изменения законодательства, касающиеся регулирования деятельности ТСЖ, ЖК и жилищно-строительного кооператива (ЖСК). 5 июня в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в статью 20 Жилищного кодекса. Эти поправки обязывают ТСЖ, ЖК и ЖСК с помощью информационной системы ЖКХ сообщать о начале деятельности по управлению многоквартирным домом в органы госжилнадзора; на это им дадут 30 дней.
«Мы совершенствуем работу управляющих организаций, чтобы они не занимались лишней бумажной волокитой», — отметил Качкаев.
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