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Очередь на ГЖС с 2012 года сократилась в 220 раз
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Очередь на ГЖС с 2012 года сократилась в 220 раз 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Выплата по жилищной субсидии существенно превышает сумму стоимости ГЖС и возможностью у военнослужащего выбирать форму жилищного обеспечения.
Очередь на государственные жилищные сертификаты с 2012 года сократилась в 220 раз, в том числе в связи с появлением новой более привлекательной формы жилищного обеспечения — жилищной субсидией.
Выплата по жилищной субсидии существенно превышает сумму стоимости ГЖС и возможностью у военнослужащего выбирать форму жилищного обеспечения.
Особенность программы предоставления жилищных сертификатов в том, что генеральным распорядителем денежных средств является Министерство строительства.
По программе «комфортное жилье» Минобороны предоставляют определенные суммы, которые потом доводятся до военнослужащих.
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