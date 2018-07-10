Очередь на ГЖС с 2012 года сократилась в 220 раз

Выплата по жилищной субсидии существенно превышает сумму стоимости ГЖС и возможностью у военнослужащего выбирать форму жилищного обеспечения.

Очередь на государственные жилищные сертификаты с 2012 года сократилась в 220 раз, в том числе в связи с появлением новой более привлекательной формы жилищного обеспечения — жилищной субсидией.

Выплата по жилищной субсидии существенно превышает сумму стоимости ГЖС и возможностью у военнослужащего выбирать форму жилищного обеспечения.

Особенность программы предоставления жилищных сертификатов в том, что генеральным распорядителем денежных средств является Министерство строительства