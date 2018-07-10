Очередь на ГЖС с 2012 года сократилась в 220 раз 

Выплата по жилищной субсидии существенно превышает сумму стоимости ГЖС и возможностью у военнослужащего выбирать форму жилищного обеспечения.
Очередь на государственные жилищные сертификаты с 2012 года сократилась в 220 раз, в том числе в связи с появлением новой более привлекательной формы жилищного обеспечения — жилищной субсидией.
Выплата по жилищной субсидии существенно превышает сумму стоимости ГЖС и возможностью у военнослужащего выбирать форму жилищного обеспечения.
Особенность программы предоставления жилищных сертификатов в том, что генеральным распорядителем денежных средств является Министерство строительства.
По программе «комфортное жилье» Минобороны предоставляют определенные суммы, которые потом доводятся до военнослужащих.