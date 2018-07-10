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До конца года власти обещают решить проблемы 568 дольщиков в Казани
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До конца года власти обещают решить проблемы 568 дольщиков в Казани 

Казанский репортер 5 часов назад
Фото: Казанский репортер
Премьер-министр РТ Алексей Песошин вместе с прокурором РТ Илдусом Нафиковым во вторник, 10 июля совершили объезд проблемных домов долевого строительства в Казани. В том числе, осмотрели дом на Амирхана — в квартале 68 (застройщик ООО «Маг-Строй»). Строительство этого дома, по словам замминистра строительства РТ Ильшата Гимаева, сейчас не вызывает опасений — с дольщиками контакт установлен. В ЖК МЧС на Губкина осмотрели дом №5, который готов на 96 процентов, а также обсудили ход строительства домов №2, №3, №4. На улице Павлюхина говорили о ситуации с застройкой дома №4 в комплексе «Симфония». Участники объезда подтвердили, в течение 2018 года планируется ввести в эксплуатацию шесть домов долевого строительства площадью 45,4 тысяч квадратных метров. Квартиры в домах получат 568 дольщиков. Цифра содержится в отчетах уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства в Казани, сообщила пресс-служба правительства РТ. Ранее дольщики просили Минниханова не дарить Неймару участок в экорайоне.
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