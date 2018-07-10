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Назван российский город с самым дешевым жильем
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Назван российский город с самым дешевым жильем 

dom.lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
За первое полугодие 2018-го стоимость вторичного жилья в России увеличилась более чем на два процента. Самая доступная недвижимость предлагается покупателям в Магнитогорске: 1,4 миллиона рублей за квартиру в среднем, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» во вторник, 10 июля.
По данным аналитиков, в пятерку городов с дешевой «вторичкой» также входят: Нижний Тагил (1,7 миллиона рублей за квартиру в среднем), Курган (1,8 миллиона), Новокузнецк (1,9 миллиона) и Волжский (1,97 миллиона).
Рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью традиционно возглавила Москва, где квартира в среднем стоит почти 11 миллионов рублей. На втором месте — Санкт-Петербург с 7,4 миллиона рублей, на третьем — Сочи (6,3 миллиона). Севастополь и Симферополь оказались на четвертой и пятой строчках соответственно: за «вторичку» здесь в среднем просят 4,9-5 миллионов рублей.
«Главным итогом двух первых кварталов текущего года стала активизация спроса на жилую недвижимость, — отмечается в предоставленных материалах. — Основными причинами этого можно назвать самые выгодные за последние годы условия кредитования "вторички" и неоднозначную ситуацию на рынке новостроек, связанную с изменением правил игры и банкротством некоторых крупных игроков».
Ранее сообщалось, что стоимость вторичного жилья в первом полугодии 2018-го снизилась только в 12 регионах страны, в том числе в Москве (-0,4 процента). Положительная динамика на уровне более чем одного процента отмечена в 50 регионах, и еще в 21 регионе цены на «вторичку» не изменились или выросли в пределах процента.
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