Назван российский город с самым дешевым жильем

За первое полугодие 2018-го стоимость вторичного жилья в России увеличилась более чем на два процента. Самая доступная недвижимость предлагается покупателям в Магнитогорске : 1,4 миллиона рублей за квартиру в среднем, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» во вторник, 10 июля.

По данным аналитиков, в пятерку городов с дешевой «вторичкой» также входят: Нижний Тагил (1,7 миллиона рублей за квартиру в среднем), Курган (1,8 миллиона), Новокузнецк (1,9 миллиона) и Волжский (1,97 миллиона).

Рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью традиционно возглавила Москва , где квартира в среднем стоит почти 11 миллионов рублей. На втором месте — Санкт-Петербург с 7,4 миллиона рублей, на третьем — Сочи (6,3 миллиона). Севастополь Симферополь оказались на четвертой и пятой строчках соответственно: за «вторичку» здесь в среднем просят 4,9-5 миллионов рублей.

«Главным итогом двух первых кварталов текущего года стала активизация спроса на жилую недвижимость, — отмечается в предоставленных материалах. — Основными причинами этого можно назвать самые выгодные за последние годы условия кредитования "вторички" и неоднозначную ситуацию на рынке новостроек, связанную с изменением правил игры и банкротством некоторых крупных игроков».

Ранее сообщалось, что стоимость вторичного жилья в первом полугодии 2018-го снизилась только в 12 регионах страны, в том числе в Москве (-0,4 процента). Положительная динамика на уровне более чем одного процента отмечена в 50 регионах, и еще в 21 регионе цены на «вторичку» не изменились или выросли в пределах процента.