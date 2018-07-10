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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал 14 заключений о соответствии с 2 по 8 июля
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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал 14 заключений о соответствии с 2 по 8 июля 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области выдало 14 заключений о соответствии (ЗОС) построенным (реконструированным) объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации с 2 по 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.
«C 2 по 8 июля Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано 14 ЗОС построенным (реконструированным) объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации общей площадью 110 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в число объектов, получивших заключения о соответствии за прошлую неделю, вошли три социальных объекта общей площадью 32 тыс. кв. м, один жилой объект площадью 10,8 тыс. кв. м, три промышленных площадью 14,5 тыс. кв. м, четыре торгово-административных здания общей площадью 29,4 тыс. кв. м, один логистический площадью 23,3 тыс. кв. м и два линейных объекта.
«С начала 2018 г. Главгосстройнадзором Московской области выдано 254 заключения о соответствии построенным, реконструированным объектам капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации общей площадью порядка 2,8 млн кв. м», — добавили в пресс-службе.
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