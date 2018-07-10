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«Крокус-Интернешнл» заплатит неустойку в 119 млн
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«Крокус-Интернешнл» заплатит неустойку в 119 млн 

Деловое сообщество 8 часов назад
Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, между Министерством строительства Ростовской области и АО «Крокус Интернешнл» был заключён контракт, согласно которому подрядчик должен был выполнить работу по инженерной подготовке и обустройству территории восточного и западного подходов к стадиону, а также строительству водно-спортивного объекта «Акватория». Однако в срок работы не были выполнены. Согласно контракту в данном случае исполнитель обязан выплатить неустойку в размере 119 млн 433 тысячи 252 рубля и 35 копеек.
Стоит отметить, что в мае 2017 году уже состоялся первый суд между заказчиком и подрядчиком, по итогам которого сроки строительства не были перенесены с декабря на апрель 2018 года. В связи с этим правительства и получило возможность потребовать неустойку.
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