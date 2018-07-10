Дачная амнистия продолжается

По указу президента России срок действия дачной амнистии был продлен до 1 марта 2020 года. «Дачная амнистия» — это упрощенный порядок регистрации прав граждан на дачные и садовые земельные участки, а также строения на них.

К объектам, на которые распространяется дачная амнистия, относятся участки земли, предоставленные гражданам до 30 октября 2001 года.

Для того чтобы оформить в собственность земельный участок, необходимо подготовить комплект документов, включающий в себя заявление о регистрации права, документ, удостоверяющий личность заявителя, правоустанавливающие документы на земельный участок (акт о предоставлении гражданину земельного участка, изданный органом государственной власти или местного самоуправления, свидетельство о праве на земельный участок или иной документ, удостоверяющий право заявителя на земельный участок), квитанцию об оплате государственной пошлины. В данном случае благодаря упрощенной процедуре оформление права собственности на участок происходит без процедуры межевания.

Участок, находящийся в садовом, огородническом или дачном товариществе, также можно оформить в собственность до 31 декабря 2020 года по упрощенной системе.

Льготная регистрация прав также распространяется на некапитальные строения, предназначенные для временного или сезонного проживания граждан, а также сопутствующие строения — бани, гаражи и прочие объекты, возведенные на участке, предоставленном для ведения дачного или садового хозяйства. Для их регистрации владельцу участка не требуется получать разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию. Чтобы возвести на своем участке жилой дом для постоянного проживания, владельцу необходимо предварительно получить разрешение на строительство, в то время как ввод дома в эксплуатацию благодаря упрощенной системе не требуется. Для регистрации дома необходимо предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя, технический план, разрешение на строительство, правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если права на участок не зарегистрированы), квитанцию об оплате госпошлины.

В тех случаях, когда для подготовки документов необходимы услуги кадастрового инженера — для подготовки межевого или технического плана, — можно обратиться в раздел «Реестр кадастровых инженеров» на сайте Росреестра , где представлен список квалифицированных специалистов.

Во всех вышеперечисленных случаях для регистрации прав на недвижимость по дачной амнистии размер государственной пошлины составляет 350 рублей.

Подать документы можно лично в многофункциональных центрах «Мои документы», в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Личном кабинете правообладателя») или направить по почте.