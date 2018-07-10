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Жилые дома, детские сады и школу построят на севере Москвы на месте складов
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Жилые дома, детские сады и школу построят на севере Москвы на месте складов 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
В районе Западное Дегунино на севере Москвы решили построить многоквартирные жилые дома, детские сады и общеобразовательную школу, площадь застройки составит 134,37 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
«Проектом планировки территории предлагается строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями — детскими дошкольными образовательными учреждениями на 50 и 100 мест и подземными гаражами общей емкостью 360 и 700 машино-мест», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Суммарная поэтажная площадь застройки составит 134,37 тысячи квадратных метров.
Сейчас на проектируемой территории расположены объекты обслуживания автотранспорта, складского, коммунального, производственного и общественно-делового назначения. Часть этих строений не используется и будет демонтирована.
Для обеспечения жителей новых домов местами в образовательных школах запланировано строительство общеобразовательной организации на 500 мест на территории ГБОУ «Школа № 656 имени А. С. Макаренко» по адресу: Бескудниковский переулок, дом 4а.
Реализовать проект планировки территории инвестор хочет в один этап.
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