Подмосковный коттедж с бункером выставили на продажу

Московской области выставлен на продажу элитный коттедж площадью 760 квадратных метров с автономным бункером на нулевом этаже. Стоимость дома ‐ 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на руководителя агентства по продаже недвижимости премиум‐класса Blago Alliance Татьяну Благо.

«По всей видимости, владелец дома в 2012 году на волне новостей о конце света решил построить на нулевом этаже убежище для своей семьи», — предположила Благо.

Бетонные стены со звукоизоляцией, отопление, шестиступенчатая система очистки воды, металлическая дверь, изготовленная на заказ, электрогенератор — красноречивые характеристики «ядерной изюминки» загородного дома.