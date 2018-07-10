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Подмосковный коттедж с бункером выставили на продажу
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Подмосковный коттедж с бункером выставили на продажу 

360tv.ru 9 часов назад
В Московской области выставлен на продажу элитный коттедж площадью 760 квадратных метров с автономным бункером на нулевом этаже. Стоимость дома ‐ 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на руководителя агентства по продаже недвижимости премиум‐класса Blago Alliance Татьяну Благо.
«По всей видимости, владелец дома в 2012 году на волне новостей о конце света решил построить на нулевом этаже убежище для своей семьи», — предположила Благо.
Бетонные стены со звукоизоляцией, отопление, шестиступенчатая система очистки воды, металлическая дверь, изготовленная на заказ, электрогенератор — красноречивые характеристики «ядерной изюминки» загородного дома.
6 июля в Сети появилось объявление о продаже раритетного микроавтобуса ЗИЛ‐118 «Юность». «Обслуживал гараж Крымской группы санаториев ЦК КПСС в Ялте. Снимался в фильме „И черт с нами“, профессиональная реставрация, полная комплектность», — уточнили в объявлении.
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