Министра строительства РТ дал показания по делу о пропавших миллионах

Министр строительства РТ Ирек Файзуллин дал показания по делу о завышении стоимости строительства и берегоукрепительных работ, передает из зала суда корреспондент «АиФ-Казань»

В Вахитовском райсуде стартовал процесс по причинению ущерба бюджету на 217 млн рублей. На скамье подсудимых — экс-глава Главного инвестиционно-строительного управления (ГИСУ) РТ Рашид Нуруллин. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2011-12 годах Рашид Нуруллин сознательно завысил стоимость строительства и берегоукрепительных работ, которые потом выполнило выигравшее торги ПСО «Казань». В деле фигурируют два объекта. Первый — озеро Средний Кабан на участке от ул. Поперечно-Слободской до проезда между «Казанской ярмаркой» и Танковым училищем. Второй — река Казанка от моста Миллениум до 3-й транспортной дамбы. По расчетам ГУП «Татинвестгражданпроект» работы на первом вначале оценили в 350 млн 15 тыс. руб. Работы на Казанке — в 493 млн 20 тыс. руб. При этом оба проекта получили положительное заключение Госэкспертизы РТ по достоверности определения их сметной стоимости.

Но вскоре в «Татинвестгражданпроект» ушло допзадание на проектирование участка по Казанке. В нём протяжённость объекта (4 776 м.) сократили почти на 400 м. Изменили и его класс, отнеся к особо опасным и технически сложным. По данным обвинения, Казанский филиал Главгосэкспертизы России вынес отрицательное заключение по достоверности определения сметной стоимости работ. Тем не менее, проект был утверждён с завышением цены на 149 млн 28 тыс. руб. и эти деньги необоснованно выплатили подрядчику. Сократили и участок работ на о. Средний Кабан (2 947 м) — на 700 м. Проектная документация по этому объекту с уменьшенными целевыми показателями в нарушение закона получила положительное заключение Госэкспертизы РТ — вместо заключения Главгосэкспертизы РФ. В итоге работы переоценили на 67 млн 531 тыс. руб.

Министр строительства РТ сообщил в суде, что уменьшение протяженности работ на реке Казанка связано с принятием решения выполнить участок берегоукрепления в рамках строительства подъездной дороги к стадиону «Казань-арена». На озере Средний Кабан тоже была для этого причина. Необходимость сократить протяженность работ возникла из-за большого объема некачественного грунта. То есть были выявлены участки, из-за которых выполнение работ оказалось невозможным. Эти участки выявил подрядчик после того, как вышел на объект после заключения госконтракта. В процессе проведения работ появилась необходимость во внесении изменений в разработанную ранее проектную документацию. Так, вместо двух типов берегоукрепления был принят один тип — откосный. По словам министра, эти новые задания на проектирование были согласованы минэкологии РТ и заказчиком объекта Главинвестстроем РТ, утверждены минстроем РТ.